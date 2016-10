Orkaan Matthew neemt snel in kracht toe, aantal doden opgelopen tot 140

Door: redactie

6/10/16 - 20u33 Bron: AFP

De Amerikaanse president Barack Obama heeft een federaal hulpplan voor Florida ontvouwd, enkele uren voordat die staat te maken krijgt met de doortocht van orkaan Matthew. In de Caraïben heeft Matthew alleen al in Haïti meer dan honderd doden gemaakt. Intussen vormt zich boven de Bermuda-eilanden reeds een nieuwe orkaan, Nicole genaamd.

Momenteel produceert Nicole windstoten van "slechts" 130 kilometer per uur, en hoewel de orkaan het volgende etmaal aan kracht zal winnen, is er volgens meteorologen nog geen reden om alarm te slaan.



Door de noodtoestand voor Florida uit te roepen, maakt Obama meteen federale hulp vrij en komt de hulpverlening gecentraliseerd in handen van de agentschappen voor binnenlandse veiligheid (DHS) en voor het beheer van noodtoestanden (Fema).