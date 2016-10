65 doden op Haïti door orkaan Matthew

Door: redactie

Het aantal doden op Haïti door de orkaan Matthew is gestegen naar 65. Dat hebben lokale autoriteiten bekendgemaakt. Het totaal aantal doden door de wervelwind komt daarmee op 69.



Haïti werd deze week samen met Cuba hard getroffen door de orkaan die windsnelheden had van 230 kilometer per uur. Verwacht wordt dat de storm vandaag de Amerikaanse staat Florida bereikt.