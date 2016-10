Oproep aan twee miljoen inwoners: "Matthew is gevaarlijke orkaan, vertrek nu"

Yildiz Celie

6/10/16 - 13u59

De Verenigde Staten maken zich op voor orkaan Matthew. De levensgevaarlijke storm heeft Haïti achter zich gelaten en nadert nu de kust van Florida. De snelheid van de orkaan neemt intussen weer toe. De gouverneurs van de staten Florida, Georgia, North Carolina en South Carolina hebben de circa twee miljoen inwoners met klem geadviseerd te evacueren. "Dit is een gevaarlijke storm. Vertrek nu."

© ap. Voorbereidingen op de orkaan Matthew in Florida © photo news. De gemeten windsnelheid van Matthew is nu 205 kilometer per uur. De storm schampte na Haïti de Bahama's en is minder dan 480 kilometer van West Palm Beach (in het zuidoosten van Florida) verwijderd. "We zijn bijzonder ongerust over Palm Beach", aldus gouverneur Rick Scott tijdens een persconferentie. "Dat is de eerste zone die zal worden geraakt en dat zal gebeuren in de komende uren. Er is niet veel tijd meer."



Volgens Amerikaanse media zouden de inwoners aan de kust 24 uur de tijd hebben om hun woonplaats te verlaten. De inwoners van Florida nemen dan ook massaal voorzorgsmaatregelen. Het vertrek uit de steden zorgt voor files, gebouwen zijn dichtgespijkerd, auto's staan in de rij voor de benzinepomp en door het inslaan van voedsel ontstaan lege schappen in de supermarkten. Lees ook Orkaan Matthew is ook op satellietbeelden een monster

Dodental orkaan Matthew in Haïti loopt op tot 23

VS in ban van orkaan Matthew: Clinton koopt zendtijd op weerkanaal In Charleston, South Carolina worden huizen dichtgetimmerd. © EPA.

© ap. Dodental

In totaal kostte de orkaan aan 26 mensen het leven. Zestien mensen overleden in Caribisch gebied en tien op het eiland Haïti. De verwachting is dat het dodenaantal stijgt zodra de storm Amerika bereikt.



In de staten aan de Amerikaanse zuidoostkust is daarom de noodtoestand afgekondigd. Er staan meer dan 7.800 soldaten stand-by om bij te springen tijdens de evacuatie. © photo news.

Verkiezingen Amerikanen stemmen ondertussen massaal af op The Weather Channel. De Amerikaanse televisiezender geeft 24 uur per dag nieuws over het weer. Het campagneteam van Hillary Clinton kocht extra zendtijd om in beeld te blijven.



De presidentsverkiezingen in Haïti hadden normaal zondag moeten plaatsvinden, maar zijn nu uitgesteld. Matthew is de sterkste storm in de afgelopen tien jaar. Op Haïti en Cuba zijn windstoten van 230 kilometer per uur gemeten. Daarna nam de gemeten windsnelheid iets af, om nu weer in kracht toe te nemen.