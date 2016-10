"Grotere kans op warme winter"

Door: redactie

Naar jaarlijkse gewoonte duiken de eerste winterverwachtingen voor het komende seizoen op rond het begin van oktober. Dat is ook dit jaar niet anders met een eerste winterverwachting door de Amerikaanse weerdienst Accuweather.com. Net zoals vorig jaar verwacht deze weerdienst een winter die warmer verloopt dan normaal. Toeval of niet dat ze het vorig jaar bij het rechte eind hadden?

Opgelet met deze weersvoorspellingen

"We moeten vooral niet teveel aandacht besteden aan de winterverwachtingen die ieder jaar opnieuw in de media verschijnen. Het is altijd onzeker om op basis van diverse parameters een voorspelling te maken voor de komende weken, laat staan maanden. Een weersverwachting is meestal slechts 3-5 dagen accuraat, om nog maar te zwijgen van situaties waarin buien worden voorspeld", aldus weersite Noodweer Benelux.