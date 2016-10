Japan zet zich schrap voor tyfoon Chaba

Door: redactie

5/10/16 - 08u22 Bron: Belga

© epa.

Een krachtige tyfoon is onderweg naar het westen van Japan. De autoriteiten waarschuwen voor hevige wind, zware regenval en hoge golven.

Chaba is de achttiende tyfoon van het seizoen en bracht al hevige regenbuien naar bepaalde regio's op de zuidwestelijke eilanden Shikoku en Kyushu, aldus het Japanse meteorologisch agentschap. Op bepaalde plaatsen viel tot 49,5 millimeter water per uur. In de regio's Kinki en Shikoku wordt tegen morgenochtend tot 200 millimeter water verwacht, in het noorden van Kyushu gaat het om 180 millimeter per uur.



Vandaag zijn zo'n 150 vluchten afgeschaft van en naar Japan door de tyfoon. Maandag en gisteren veroorzaakte hij al stroomonderbrekingen en omgevallen bomen op het eiland Okinawa.



20 doden

Eind augustus vielen door tyfoon Lionrock nog meer dan 20 doden in het noordoosten van Japan. Het was de eerste tyfoon in die regio sinds de start van de metingen door de autoriteiten in 1951.