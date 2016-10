Zeker negen doden door orkaan Matthew

Door: redactie

4/10/16 - 22u54

Veel straten zijn ondergelopen in Port-au-Prince. © reuters.

Matthew, de krachtigste orkaan in het gebied in bijna tien jaar, heeft Haïti vandaag vol getroffen. Zeker vijf mensen kwamen om het leven door de orkaan, op Dominicaanse Republiek vielen vier doden. De ravage is enorm. De Amerikaanse staat South Carolina zet zich schrap voor de komst van Matthew en bereidt evacuaties voor.

Een vrouw loopt langs een rivier in Port-au-Prince. © reuters. Veel bewoners zoeken een veilig heenkomen. © AFP.

De wervelstorm bereikte snelheden van 230 kilometer per uur. Autoriteiten durven geen uitspraken doen over de schade die Matthew tot nu toe heeft aangericht.



De havenstad Les Cayes biedt een desolate indruk. "De situatie is rampzalig. De stad staat blank, overal liggen bomen en veel huizen zijn verwoest. Je kunt amper ergens komen'', zei plaatsvervangend burgemeester Marie Claudette Regis. "Proberen mensen te helpen, is al moeilijk.''



Het reddingswerk wordt gecoördineerd door de overheid en het Rode Kruis. Ze mobiliseerden duizenden vrijwilligers. Ook buitenlandse hulporganisaties staan paraat. Hoewel Matthew naar het noorden is verdwenen, is het gevaar nog niet geweken. Mede door de ontbossing en plaatselijk 600 millimeter regen per vierkante meter dreigen aardverschuivingen en modderstromen. De Verenigde Staten hebben Haïti inmiddels hulp aangeboden.



Evacuatie

In buurland Dominicaanse Republiek is ook veel schade aangericht. Daar zijn vier dodelijke slachtoffers te betreuren. De orkaan wordt later op de dag in het oosten van Cuba verwacht, in de provincie Guantanamo. De autoriteiten hebben naar schatting een miljoen mensen geëvacueerd.



Daarna trekt hij volgens de prognoses via de Bahama's naar South Carolina in de Verenigde Staten waar de orkaan vrijdag of zaterdag wordt verwacht. Autoriteiten hebben bewoners aan de kust al opgeroepen om te evacueren.



Op zondag of maandag wordt Matthew verwacht aan de oostkust van Florida. Ook hier zijn de nodige voorbereidingen getroffen. Er ligt een evacuatieplan klaar en het leger staat stand-by.