Paus brengt verrassingsbezoek aan door aardbeving verwoeste dorpen

Door: redactie

4/10/16 - 22u46

Paus Franciscus bidt bij het puin in Amatrice. © anp.

Toen Amatrice en verschillende andere Italiaanse dorpen zes weken geleden door een aardbeving werden verwoest, deed paus Franciscus een belofte: hij zou de bewoners bezoeken om samen met hen te bidden. Vandaag is hij die nagekomen. Zelfs de lokale autoriteiten waren verrast toen de paus onaangekondigd de regio bezocht.

"Van het eerste moment, voelde ik dat ik jullie moest bezoeken. Gewoon om mijn verbondenheid te tonen, niets meer", sprak de paus. "En ik bid, ik bid voor jullie. Solidariteit en gebeden, dat is wat ik jullie te bieden heb".



Op 24 augustus kwamen door een aardbeving met een kracht van 6 op de schaal van Richter 293 mensen om in het gebied. Paus Franciscus zei dat hij zijn bezoek had uitgesteld omdat hij vreesde "meer tot last dan een hulp" te zijn", aldus Radio Vaticaan. De trip viel samen met de feestdag van Franciscus van Assisi, de heilige naar wie de paus zich liet noemen.