"Zwaarste storm in negen jaar" eist eerste dode in Haïti

4/10/16

De orkaan Matthew heeft zijn eerste dodelijke slachtoffers gemaakt in Haïti en is nu onderweg naar Cuba. In Haïti is een man in een kano verdronken. Een andere persoon is nog vermist. Mensen die in kwetsbare huisjes langs de kust wonen zoeken een schuilplaats. De orkaan heeft de kust van het eiland vanochtend bereikt. Het zou de zwaarste Caribische storm in negen jaar zijn.

Matthew arriveerde met flink wat regen en windsnelheden van 220 kilometer per uur op de westerse punt van Haïti. Gisteravond kwamen de buitenste delen van de storm al aan in het gebied, waardoor duizenden huizen in Les Anglais overstroomden. Ook in Tiburon werden bewoners gekweld door overstromingen. In Les Cayes aan de zuidkust ging de stroom uit. Lees ook Orkaan Matthew raast langs Curaçao, verkiezingen uitgesteld

Evacuaties © ap. © reuters. Overal in het land worden mensen geëvacueerd. In de hoofdstad Port-au-Prince is onder meer een kindertehuis met 130 kinderen ontruimd. In Soleil zijn 150.000 inwoners die in gevaar waren naar een veilige plaats gebracht. Veel mensen willen echter niet weg uit hun huis.



De omstandigheden op opvangplekken zijn ook niet altijd ideaal, zo blijkt uit een verklaring van Erick Cange, een 69-jarige bewoner van Les Cayes. "Er is geen eten. Sinds gisteren hebben we niets meer gehad. We moeten op de grond slapen. Iedereen heeft honger." In het dorp zijn ongeveer 150 mensen in een school opgevangen, maar er is geen elektriciteit.



In totaal hebben ongeveer 1.200 bewoners van het eiland een schuilplaats gezocht. Alle scholen zijn gesloten. Zeker drie mensen zijn al om het leven gekomen in het Caribisch gebied door Matthew.



De crew van het internationale ruimtestation heeft beelden gemaakt van de enorme orkaan vanuit de ruimte. Cameras outside the space station captured dramatic views of major Hurricane Matthew as the orbital complex flew 250 miles above (speed x4). pic.twitter.com/nfAQuw2OQC — Intl. Space Station (@Space_Station) Mon Oct 03 00:00:00 MEST 2016