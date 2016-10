Orkaan Matthew maakt eerste dodelijke slachtoffer in Haïti

Door: redactie

4/10/16 - 05u13 Bron: Radio Een

Mensen kijken aan de kust van de Jamaicaanse stad Kingston naar de hoge golven. © ap.

De orkaan Matthew heeft zijn eerste dodelijke slachtoffers gemaakt in Haïti en is nu onderweg naar Cuba. In Haïti is een man in een kano verdronken. Iemand anders is nog vermist.