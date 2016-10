Tyfoon Chaba bedreigt Japan

Door: redactie

3/10/16 - 18u14 Bron: DPA, AFP

Inwoners van Naha, op het Japanse eiland Okinawa, trotseren regen en wind. © epa.

Nu de in kracht toenemende tyfoon Chaba de zuidelijke Japanse Riukiu-eilanden bedreigt, met als belangrijkste eiland Okinawa, heeft de Japanse overheid er het hoogste waarschuwingsniveau voor noodweer afgeroepen. Er werden onder meer al ruim 300 vluchten geannuleerd. Later deze week zou de tyfoon ook het Japanse hoofdeiland Honshu bereiken.

Volgens het Japanse meteorologisch instituut raast de tyfoon, met rukwinden tot 306 kilometer per uur, momenteel recht op Okinawa af. Het instituut kondigde het hoogste waarschuwingsniveau af en vreest dat de tropische storm de krachtigste is die Japan de voorbije decennia heeft gezien. Er wordt dan ook heel wat vernieling gevreesd.



De lokale autoriteiten van Naha, de hoofdstad van Okinawa, hebben ondertussen de evacuatie van alle 320.000 inwoners van de stad bevolen, zo meldt de publieke radio NHK. Daarnaast bleven alle scholen en overheidsgebouwen in Okinawa vandaag dicht.



Japan wordt regelmatig getroffen door tropische stormen. Vorige maand nog veroorzaakte tyfoon Lionrock 22 doden in het noordoosten van Japan.