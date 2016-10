Fikse buien met mogelijk onweer op komst

Bewerkt door: Redactie

2/10/16

© thinkstock.

Vandaag is het wisselend tot vaak zwaarbewolkt. Er vallen 's morgens vooral buien over het westen en het noordwesten van het land. Elders vallen er aanvankelijk slechts enkele lokale buien, maar in de loop van de dag verwacht het KMI overal fikse buien vanaf het noordwesten, lokaal met onweer.

De maxima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 16 graden in Vlaanderen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit zuidwest, ruimend naar west met windstoten tot 60 km/ u. Aan zee is de noordwestenwind vrij krachtig tot krachtig met rukwinden tot 70 km/ u. Vanavond wordt het vaak droog over het westen en het noordwesten, terwijl er elders nog enkele bui en vallen. Vannacht is het eerst in vele streken droog met vooral in de zuidwestelijke landhelft soms opklaringen.



Later vannacht krijgen we opnieuw enkele buien over het noorden, het noordoosten en het oosten. De minima liggen tussen 6 graden i n Belgisch Lotharingen en 13 graden aan zee. Er waait een overwegend matige westenwind, aan ze e is de noordwestenwind meestal nog vrij krachtig.



Morgen verloopt wisselend tot vaak zwaarbewolkt met enkele plaatselijke buien. Maxima rond 18 graden bij een matige noordwestenwind.



Dinsdag en woensdag is het zeer zonnig met slechts enkele onschuldige wolkenvelden. Het blijft droog. Dinsdag is het nog 18 graden, woensdag een graad of 16.



Donderdag alsook vrijdag zijn er nog steeds opklaringen maar het is het niet uitgesloten dat er vanuit het oosten meer wolkenvelden binnendrijven. De kans op regen blijft klein. Het koelt verder af met maxima nog rond 15 graden. Voor zaterdag is de verwachting onzeker met mogelijk meer kans op neerslag. Het blijft zo'n 15 graden. De nachten worden ook kouder met in de loop van de week minima rond 5 à 6 graden.