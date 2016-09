KMI: "September was zeer abnormaal warm"

Door: redactie

September was zeer abnormaal warm. Dat zegt het KMI zaterdag in zijn klimatologisch overzicht van de maand. Voorts viel er afgelopen maand zeer abnormaal weinig neerslag, was er erg veel zon en weinig wind.

September leek dit jaar wel een vierde zomermaand, schrijft het KMI: in Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 17,4 graden Celsius, waar dat normaal 14,9 graden is. De gemiddelde maximumtemperatuur was 22,4 graden (normaal: 19 graden) en de gemiddelde minimumtemperatuur 12,8 graden (normaal: 10,9 graden).



"Al deze waarden zijn zeer abnormaal hoog, liggen in de buurt van de temperaturen van juli en augustus en zijn zelfs gelijk aan deze van juni", klinkt het. Opmerkelijk was de laattijdigste tropische dag sinds 1901: op 13 september steeg de temperatuur nog tot 31,2 graden.



Voorts viel er zeer abnormaal weinig neerslag - de neerslaghoeveelheden in ons land lagen overal veel lager dan de normale waarde - en was het zeer abnormaal zonnig. In Ukkel scheen de zon 196 uur en 50 minuten, waar dat normaal 143 uur en 4 minuten is. Daarmee was deze maand september zonniger dan juni en juli.