Orkaan Matthew zwaarste storm in jaren

1/10/16 - 08u12 Bron: Belga

Orkaan Matthew, die momenteel door de Caraïben raast, heeft nog aan kracht gewonnen en is nu een orkaan van categorie 5, de hoogste categorie op de schaal. Dat zegt het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC).

Aanschuiven geblazen in Jamaicaanse supermarkten, waar de bewoners massaal een voorraad inslaan voor de komst van orkaan Matthew. © reuters.

Matthew bevond zich vrijdag op 710 km ten zuiden van de Jamaicaanse hoofdstad Kingston. Met windstoten van gemiddeld 260 km per uur is hij de krachtigste storm in de Atlantische Oceaan sinds Felix in 2007, zegt het NHC, dat zich baseert op de Saffir-Simpson Hurricane Schaal.



Jamaica houdt zich klaar voor de orkaan en ook in Haïti en het zuiden van de Dominicaanse Republiek is er een alarm voor tropische storm afgekondigd. Matthew zou Jamaica bereiken in de nacht van zaterdag op zondag. Eerder vrijdag nog was het een orkaan van categorie 2.



Storm Felix maakte bij zijn doortocht in 2007 150 dodelijke slachtoffers, duizenden anderen werden getroffen.