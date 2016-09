Zeldzame zwarte maan valt precies rond Halloween

Redactie

28/09/16

Omdat een nieuwe maan niet te zien is hier een foto van een volle maan. © Colourbox.

Liefhebbers zitten klaar voor de Black Moon, ofwel de zwarte maan, die vrijdag zijn opwachting maakt in een deel van de wereld. De speciale maan zien is niet zo gemakkelijk: er valt namelijk geen zonlicht op het deel dat naar de aarde is gericht.

Een zwarte maan betekent dat er in een kalendermaand voor de tweede keer een nieuwe maan is, de schijngestalte van de maan die niet te zien is. "Dit gebeurt ongeveer één keer in de 36 maanden. Het is vergelijkbaar met een blauwe maan (blue moon). Dit is een tweede volle maan in een kalendermaand en komt ook niet vaak voor", legt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza uit.



Hij vervolgt: "Voor een blauwe maan wil je zo min mogelijk wolkenpartijen hebben om te kunnen kijken, maar bij een zwarte maan maakt dat niet uit. Een zwarte maan is namelijk helemaal niet te zien. Tijdens een nieuwe maan valt er geen zonlicht op dat deel van de maan dat naar de aarde is gericht", aldus de weerman.



Er is sprake van een zwarte maan in Noord-, Midden- en Zuid- Amerika. In België, Azié en Australië valt de zwarte maan net een dag later, waardoor er geen sprake is van een tweede nieuwe maan. De maan laat zich zaterdag om 2.12 uur zien, en dan is het 1 oktober. "Toch hoeven wij niet lang te wachten op een zwarte maan want op 30 oktober komt het wederom tot het natuurverschijnsel en hebben we toch een tweede maan in een kalendermaand. Deze zwarte maan valt precies rond Halloween, extra spannend dus", aldus Klaassen.