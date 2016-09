Warmste 13 september ooit

Door: redactie

video Met om 14 uur 29,6 graden Celsius op de thermometer beleven we nu al de warmste 13 september sinds het begin van de waarnemingen in 1901. Het vorige dagrecord was 28,9 graden Celsius in 1947. Dat zegt meteoroloog David Dehenauw van het KMI. Omdat de officiële maximumtemperatuur in Ukkel nog niet bereikt is, wordt het record de komende uren nog scherper gesteld.