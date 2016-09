Warmterecord sneuvelt nu al voor de elfde opeenvolgende maand op aarde

Koen Van De Sype

13/09/16 - 19u09 Bron: The Huffington Post

Ook in het zuiden van Frankrijk eist de droogte dit jaar haar tol. © epa.

Vorige maand was de heetste maand augustus op onze planeet sinds de waarnemingen begonnen. Dat heeft de NASA bekend gemaakt. Het is al de elfde maand op rij dat het warmterecord wordt verpulverd. En dat zou ons zorgen moeten baren.

Volgens NASA zou de gemiddelde temperatuur op aarde in augustus 0,98 graden Celcius hoger gelegen hebben dan normaal. Daarmee is de maand samen met juli de warmste ooit sinds 1880, het jaar dat de metingen begonnen. "We zijn goed op weg naar het warmste jaar ooit. En dat al voor het derde jaar op rij", klinkt het bij de Union of Concerned Scientist (UCS).



En hoewel de onheilsberichten maar blijven toenemen, lijken we er steeds minder wakker van te liggen volgens experten. En dat is geen goede zaak. "We voelen nochtans elke maand meer de gevolgen van die opwarming van de aarde", aldus Astrid Caldas van de UCS. "Van droogtes en bosbranden tot overstromingen. Je kan het niet meer ontkennen. Het gebeurt hier en nu."