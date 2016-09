Warmste augustus in 136 jaar

Door: redactie

13/09/16 - 14u24 Bron: Belga

24 augustus 2016: verkoeling zoeken in het zwembad van het provinciaal domein in Huizingen. © photo news.

Afgelopen maand was de warmste augustusmaand in 136 jaar. Het vorige record van 2014 werd met 0,16 graden Celsius verbroken en de temperatuur bedroeg vorig jaar 0,98 graden meer dan het gemiddelde tussen 1951 en 1980, zo blijkt uit gegevens van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA.

Hoewel de warmtepiek tijdens de zomer normaal in juli valt, bedroeg de gemiddelde temperatuur in augustus dit jaar evenveel als in juli. De recordmaand augustus zet een reeks van elf opeenvolgende recordmaanden sinds oktober 2015 voort.