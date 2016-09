Heeft het weer een zonneslag? Weerman David Dehenauw vertelt hoe uitzonderlijk warm deze dagen zijn

© thinkstock.

De temperaturen swingen de pan uit. Vandaag stijgt het kwik overal in het land tot 30°C en op sommige plaatsen zelfs tot 32°C. Ook morgen wordt het broeierig warm en blijft het genieten van tropische temperaturen. Hoe uitzonderlijk is dit zomerse weer in september? "Heel uitzonderlijk", zegt weerman David Dehenauw.

VTM-weerman David Dehenauw © Medialaan. "Er zijn in september slechts een zevental dagen geweest met meer dan 30°C en de meeste daarvan situeren zich ongeveer honderd jaar geleden", vertelt VTM-weerman David Dehenauw aan onze redactie. De vorige keer dat we in september meer dan 30°C konden optekenen was op 5 september 2013. Dat de temperatuur deze maand op verschillende dagen tot boven 30°C stijgt, is dus hoogst uitzonderlijk.



"Het is ook zeer uitzonderlijk dat het 30°C is op 13 september", zegt Dehenauw. Nog nooit is het zo laat zo warm geweest in België. "Vandaag breken we het laattijdigheidsrecord van 12 september, en morgen wordt het nieuwe record wellicht meteen weer gebroken", aldus Dehenauw. Lees ook Tot 42 graden in de klas: deze school kort lesdag in

Het is bij ons warmer dan in Portugal

Vergeet niet zonnecrème te smeren en veel te drinken

Hoe komt dat? Een week geleden is er in Sevilla met 45°C een warmterecord gebroken, wat gezien de tijd van het jaar uitzonderlijk is. "Normaal verwachten we warmterecords in de maanden juli of augustus."



Volgens Dehenauw plukken wij nu de vruchten van dat Spaanse record. "Door de zuidelijke wind, komt die warme lucht naar ons. Gelukkig geen 45°C maar dus wel meer dan 30°C."