Door: redactie

13/09/16 - 10u10 Bron: vtmnieuws.be

video

Op Hawaï heeft een helikopter schitterende beelden gedraaid van een woest lavameer in de Kilaueavulkaan. De massa lava was maar liefst vijf meter diep, een absoluut record voor de Halemaumaukrater. Op de beelden is te zien hoe de lava opspringt en meteen weer stolt.