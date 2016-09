Vergeet niet zonnecrème te smeren en veel te drinken

Door: redactie

Vandaag wordt het opnieuw zonnig en zeer warm. In het westen van het land zijn er wel meer wolkenvelden. Het kwik haalt 27 graden in de Hoge Venen, 29 graden aan zee en 30 tot 32 graden in het binnenland. Het is niet uitgesloten dat er in de late namiddag een lokaal warmteonweer tot ontwikkeling komt. De wind waait zwak tot meestal matig uit het zuidoosten, zo meldt het KMI.

Komende nacht is het licht bewolkt tot helder met minima tussen 15 en 20 graden. De wind waait meestal zwak tot soms matig uit het oosten tot zuidoosten.



Morgen is het opnieuw zonnig en zeer warm met maxima van 27 graden in de Hoge Venen tot 33 graden in de Kempen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten tot oosten.



Donderdag kans op onweer

Donderdag krijgen we eerst nog brede opklaringen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit Frankrijk. In de loop van de namiddag of de avond verwachten we buien met kans op onweer. De maxima liggen tussen 24 en 29 graden.



Weekend met buien

Vrijdag en zaterdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met soms buien of regen. Vrijdag liggen de maxima rond 22 graden in het centrum en zaterdag rond 20 graden. Zondag en maandag is er nog steeds kans op enkele buien met maxima rond 18 of 19 graden.