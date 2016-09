Het is bij ons warmer dan in Portugal

redactie

12/09/16 - 19u41

Tijdens de zomervakantie kregen we nog af te rekenen met erg wisselvallig weer, maar de weergoden lijken dat nu ruimschoots goed te maken. De komende dagen mogen we ons opmaken voor tropische temperaturen die zelfs de magische grens van 30°C overschrijden. Dat is warmer dan in Portugal en sommige plaatsen in Spanje en Italië.

Vandaag konden we al temperaturen optekenen tot 29°C en in de Kempen steeg het kwik zelfs tot 30°C. Die magische grens wordt morgen en overmorgen ook overschreden in de rest van het land. Vannacht wordt het niet kouder dan 16°C.



Normaal gezien moeten we het in deze periode stellen met temperaturen die rond de 20°C schommelen, maar de weergoden gunnen ons dus 10 graden extra. Dat is warmer dan in Portugal en zelfs enkele plaatsen in Spanje en Italië.



Terwijl het woensdag boven Zuid-Frankrijk al serieus begint te rommelen, blijft het bij ons kurkdroog tot en met donderdag, al begint het kwik dan al wat te zakken.



Vrijdag kunnen we even op adem komen, vooral in het westen mogen we ons opmaken voor enkele buien. Vanaf het weekend daalt het kwik tot hooguit 18°C en maakt de zon plaats voor regenwolken.