Minstens 13 doden en 203 gewonden bij aardbeving in Tanzania

Door: redactie

11/09/16 - 05u36 Bron: Belga

NTV UGANDA on Twitter Damage from near the epicentre of today's 5.7 magnitude earthquake in Tanzania

Het aantal doden en gewonden na de aardbeving in het noordwesten van Tanzania gisteren is opgelopen. Momenteel is er sprake van minstens dertien doden en 203 gewonden.