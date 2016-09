Nooit eerder zo laat op het jaar zo heet (en dat gaat in toekomst vaker gebeuren, zeggen experts)

INGRID DE VOS

9/09/16 - 05u00

© thinkstock.

Komend weekend wordt het éventjes koeler, maar vanaf maandag overschrijden we opnieuw de zomerse grens van 25°C. Op dinsdag, woensdag en donderdag ligt de tropische grens van 30°C zelfs binnen handbereik, meldt weerwebsite Noodweer Benelux.

Weerman David Dehenauw bevestigt dat we ons nog even in de tropen mogen wanen. "De meeste Europese weermodellen voorspellen dat we volgende dinsdag 30 graden halen. Dat we nog drie opeenvolgende dagen tropische temperaturen krijgen, zoals één Amerikaans weermodel aangeeft, durf ik niet te zeggen. Het zou een absolute primeur zijn. In september is dat nog nooit gebeurd. De kans dat het zo ver komt, is kleiner dan 50%. Bij voorspellingen die een hele week vooruitblikken, zitten we er immers nog makkelijk 2 tot 3 graden naast."



Record 1919

Maar ook die éne dag met 30 graden is deze tijd van het jaar hoogst uitzonderlijk, weet Dehenauw. "Sinds 1901 zijn er in Ukkel maar zeven dagen in september opgetekend waarop het kwik tot boven de 30 graden steeg. Bovendien is het nooit eerder voorgekomen dat het zo láát in het jaar nog zo heet werd. Dinsdag is het al 13 september. Het record staat nu op 12 september 1919 - toen werd het 30,6 graden."



Deze hitte is uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar, maar we kunnen er misschien beter aan wennen? Ook de kijkcijfers lijden eronder. U leest er meer over in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.