Orkaan Newton eist vijf doden in Mexico

Door: redactie

8/09/16 - 08u11 Bron: Belga

De dijk van Los Cabos tijdens de doortocht van orkaan Newton. © afp.

De dodentol van de doortocht van orkaan Newton, die sinds zijn aankomst in de Verenigde Staten is afgezwakt tot een tropische storm, is opgelopen naar vijf. Dat heeft de Mexicaanse regering gisteravond meegedeeld.

Een boot met vijf garnalenvissers aan boord, die ondanks het verbod toch was uitgevaren, werd dinsdag overspoeld door de golven in Cabo Pulmo, in de westelijke Mexicaanse staat Baja California. Op dat moment had Newton nog de kracht van een orkaan.



In tegenstelling tot eerdere berichten over twee doden en drie inzittenden, liet de Mexicaanse regering gisteravond weten dat alle inzittenden van de boot omgekomen zijn.



Newton passeerde gisterochtend vervolgens langs het noordwesten van Mexico, maar was toen al afgezwakt naar een tropische storm.



In Los Cabos, de badplaats in de deelstaat Baja California, werden bomen ontworteld en raakte een aantal huizen beschadigd. Zo'n 1500 mensen moesten er in veiligheid gebracht worden.



Toch had de schade veel groter kunnen zijn, aangezien het weerfenomeen voornamelijk doorheen landelijke gebieden trok.