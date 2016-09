Orkaan Newton bereikt Mexicaanse westkust

Door: redactie

6/09/16 - 16u26 Bron: DPA, Belga

Orkaan Newton heeft vandaag met windsnelheden tot 150 kilometer per uur de westkust van Mexico bereikt. Het oog van de tropische storm van categorie 1 bevindt zich boven de badplaats Los Cabos aan de zuidkant van de deelstaat Baja California Sur. Dat verklaarde Roberto Ramírez de la Parra, hoofd van de weerdiensten, dinsdagmorgen lokale tijd op radiozender Fórmula.

Een orkaan van categorie 1 is matig van kracht als de windsnelheden oplopen tot boven 153 km/u en is krachtig bij snelheden vanaf 177 kilometer per uur. Bijzondere vernietigende schade wordt aangericht door orkanen van de hoogste categorie 5 met windsnelheden van 252 kilometer per uur.



Newton kan in de komende uren over het schiereiland razen, de Golf van Californië oversteken en dan in de deelstaat Sonora opnieuw aan land gaan. In de hele regio wordt rekening gehouden met zware neerslag en tot vijf meter hoge golven aan de kust.