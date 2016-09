Opnieuw branden aan de rand van Marseille

Door: redactie

In massif des Calanques, het natuurpark aan de rand van Marseille, woedt maandag een hevige brand. Nog geen maand geleden werd de stad nog bedreigd door andere branden.

De brand brak uit rond de bergpas van Gineste, een paar kilometer ten oosten van de haven van Marseille. In de vroege avond was ongeveer 250 hectaren vegetatie al in vlammen opgegaan.



"De situatie is erg moeilijk, er zijn rukwinden van 80 tot 100 kilometer per uur", zei Didier Réault, adjunct-burgemeester van Marseille en de voorzitter van het Nationaal park Calanques. Volgens Réault werden er aan het begin van de avond geen huizen bedreigd, en was de jeugdherberg in het midden van het gebied geëvacueerd.



Rookpluim

Vanuit het centrum van Marseille was een enorme rookpluim te zien, en brandbestrijdingsvliegtuigen vlogen af en aan om de ramp te bestrijden voor het vallen van de nacht. Meer naar het westen, in de regio van Carcassone, woedde een andere bosbrand die op enkele uren tijd 250 hectaren kreupelhout vernietigde, ook verder.



In de gebieden wordt het risico op brand sinds gisteren beschouwd als uitzonderijk hoog, door de sterke wind, de hoge temperaturen en de extreme droogte.



In augustus woedde er in het noorden van Marseille nog verschillende branden.