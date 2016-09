Twee doden door tropische storm Hermine in VS

Door: redactie

4/09/16 - 03u53 Bron: Belga

Trailers worden weggespoeld op een camping in North Carolina na de doortocht van tropische storm Hermine. © ap.

Door de hevige tropische storm Hermine zijn in de Verenigde Staten al twee mensen om het leven gekomen. De storm kwam aan land in het oosten van de VS en bracht windsnelheden tot 110 kilometer per uur en hoge golven met zich mee.

Door de storm kwamen al twee mensen om het leven. Vrijdag overleed een dakloze in Florida, in het zuidoosten van de VS, toen hij verpletterd werd door een boom. Zaterdag kwam een vrachtwagenchauffeur om het leven toen hij door de hevige wind tegen een brug botste.



Hermine was vrijdag aan land gekomen via de westkust van Florida als een orkaan van categorie 1 op een schaal van 5. Ondertussen is de storm "gedegradeerd" tot een tropische storm, en beweegt ze zich richting de Atlantische kust.



Stijging van de zeespiegel

Volgens het National Hurrican Centre kan de storm leiden tot de stijging van de zeespiegel en hoge en gevaarlijke golven van Virginia, in het zuiden, tot New Jersey in het noorden. "De komende uren kunnen zich daar gevaarlijke overstromingen voordoen", klinkt het. De autoriteiten van New Jersey, Maryland, Virginia en North Carolina hebben de noodtoestand uitgeroepen in bepaalde regio's om sneller de nodige middelen te mobiliseren. In New York blijven de stranden zondag uit voorzorg gesloten.



Zware schade

Vrijdag en zaterdag veroorzaakte de storm al zware schade in Florida, Georgia, North Carolina en South Carolina, waar 150.000 gezinnen zonder stroom zitten. Dat meldt de BBC.



Hermine is de vierde orkaan van het seizoen in de Atlantische Oceaan, en de eerste orkaan in elf jaar in Florida.