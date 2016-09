Amerikanen vrezen dat tropische storm zika verspreidt

Door: Redactie

Nadat orkaan Hermine gisteren over de Amerikaanse staat Florida raasde, trekt ze verder als tropische storm naar het noorden van de Amerikaanse oostkust. Inwoners van de zuidelijke staat maken zich intussen zorgen over de overstromingen die de storm achterlaat, omdat in het water met zika besmette muggen kunnen broeden.

Het nationale orkaancentrum vreest dat de storm weer de kracht van een orkaan kan krijgen boven het dichtbevolkte deel van de Verenigde Staten. Met hevige regenval, overstromingen en harde wind raast de storm nu over Georgia, South Carolina en North Carolina. Juist dit weekend trekken veel Amerikanen naar de kust om van de laatste zomerdagen te genieten tijdens een lang weekend. Tegen maandag, wanneer de States Labor Day vieren, bereikt de storm waarschijnlijk Maryland.



Zowel Maryland als Georgia en North Carolina hebben vrijdag de noodtoestand afgekondigd. Uit voorzorg rijden op verschillende trajecten geen treinen.



In Florida verwoestte Hermine meerdere huizen en een pier langs de kust. 325.000 mensen kwamen zonder stroom te zitten. Een dakloze man bij Gainesville overleed toen een boom op hem viel. Duizenden leden van de nationale garde staan paraat voor hulp aan getroffenen. Op veel plekken zijn overstromingen. Het was voor het eerst in tien jaar dat de staat werd getroffen door een orkaan. Lees ook Florida zet zich schrap voor orkaan Hermine

