Orkaan Hermine neemt toe in kracht op weg naar Florida

2/09/16 - 05u06 Bron: ANP

Een jongen loopt met zijn hond door een ondergelopen straat in Saint Marks. Voorafgaand aan de orkaan liepen verschillende straten in Florida donderdag onder. © afp.

De tropische storm Hermine is boven de Golf van Mexico zo ver in kracht toegenomen dat er sprake is van een orkaan, categorie 1. Hermine is de eerste orkaan in meer dan tien jaar die aan land gaat in de Amerikaanse staat Florida.