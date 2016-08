Uiteindelijk was zomer heel normaal in augustus

Door: redactie

Ondanks de natte start van de zomer en de bij momenten lage waarden voor de temperaturen en de zonneschijnduur, kende deze zomer toch normale waarden voor de temperaturen, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur. Enkel de gemiddelde windsnelheid was lager dan normaal. Dat heeft het KMI gemeld in het klimatologisch maandoverzicht.

De gemiddelde temperatuur te Ukkel in augustus bedroeg 18,1 graden Celsius, en dat komt overeen met het normale gemiddelde van 18,0 graden.



Tussen 13,5 en 22,8 graden

De gemiddelde maximumtemperatuur bedroeg 22,8 graden (normaal 22,6 graden) en de gemiddelde minimumtemperatuur was 13,5 graden, met normaal 13,6 graden.



Halfweg de maand zag het er nog naar uit dat augustus 2016 een koude maand zou worden. Vanaf de 12de werd het steeds warmer, met als uitschieter een late hittegolf: van de 23ste tot en met de 27ste was het in Ukkel minstens 25 graden en 3 dagen hiervan ook minstens 30 graden. De 25ste was de warmste dag met een maximum van 32,5 graden. De laagste minimumtemperatuur op de 11de gemeten: in Elsenborn daalde de temperatuur toen tot 0,5 graden. Het hoogste maximum werd tijdens de hittegolf op het einde van de maand geregistreerd: de temperatuur steeg de 26 ste tot 35,2 graden in Aubange.



Neerslag

In Ukkel viel 54,1 mm neerslag (normaal: 79,3 mm) op 10 dagen (normaal: 14,5 dagen). Dit zijn normale waarden voor deze maand. De neerslaghoeveelheden lagen overal in België lager dan de normale waarde. Ons land telde in augustus slechts acht onweersdagen, normaal zijn er dat 14,1 dagen. Er werd hagel geregistreerd op de 27ste, net als wind- en bliksemschade.



De zonneschijnduur was normaal. In Ukkel scheen de zon 213 uur 25 minuten (normaal: 189 uur 32 minuten), wat ook weer een normale duur is voor deze maand.