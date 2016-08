Wie kán slapen, slaapt veel dieper

CELIEN MOORS

Ook zo lang wakker gelegen tijdens die warme nachten? Dat ligt aan uw brein, dat ingesteld is om te wachten op koelte om in te dommelen. Maar wetenschappers hebben ook goed nieuws: wie dan toch in dromenland terechtkomt, slaapt wél een stuk dieper. En geloof het of niet: kinderen groeien er beter van.

Uren woelen en op de klok kijken voor u éindelijk inslaapt, want je lichaam is te zweterig, de kamer te warm, de ventilator te luidruchtig en de muggen te talrijk. Logisch, want het KMI noteerde in Ukkel de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur 's nachts zelfs nog 24,1 graden Celsius, alstublieft. En ook dit weekend zomert het buiten nog wanneer u in bed kruipt. En verliezen we tijdens normale nachten 0,8 liter vocht aan transpiratie, moet ons lichaam nu nóg harder zijn best doen om af te koelen. Ergo: nog meer zweet.



Vooral het indommelen zorgt voor de grootste problemen, meent slaapexpert Johan Verbraecken (UZ Antwerpen). "Om gemakkelijker in slaap te vallen, moet onze kernlichaamstemperatuur een aantal tienden van een graad zakken. Die lichte temperatuurval bereidt ons lichaam voor om in slaap te vallen. In normale weersomstandigheden, wanneer het 's avonds frisser is, treedt die daling spontaan op en vallen we dus zonder al te veel problemen in slaap."



Een ideale kamertemperatuur om in te slapen, ligt tussen de 18 en 20 graden Celsius, ver onder het gemiddelde van de slaapkamer deze dagen. "Nu lopen die kamertemperaturen gemakkelijk op tot 25 graden", aldus Verbraecken. "Dat maakt het voor ons lichaam een heel stuk lastiger om af te koelen."



Daarnaast maakt de warmte ons lichamelijk nog wat wakkerder: warmte doet onze bloeddruk dalen, maar ons hartritme stijgen. En dus krijgen we het gevoel nog actief te zijn. Hoe lang we langer wakker liggen? "Dat is voor iedereen verschillend, maar het kan dubbel zo lang duren als je gewend bent", zegt Verbraecken nog. Boodschap: zo snel mogelijk de slaap proberen te vatten. Dat doe je door jezelf en de slaapkamer zo fris mogelijk te houden.



