Opnieuw snikheet tot 35°C, maar kans op fel onweer

27/08/16 - 07u32 Bron: Belga

Het KMI waarschuwt voor felle warmteonweders die deze namiddag en avond plaatselijk kunnen uitbreken. Het blijft vandaag drukkend warm, met temperaturen tot 35 graden in het binnenland.

In de loop van de dag kunnen stapelwolken opduiken die kunnen uitgroeien tot onweer, zelfs fel onweer, waarschuwt het KMI. Waar en wanneer die zullen opduiken is nog onmogelijk te voorspellen. Mogelijk blijft het ook op vele plaatsen droog.



De temperaturen kunnen oplopen tot 30 graden aan zee en in de Ardennen en tot 34 of 35 graden in het binnenland.



Morgen wordt het zonnig met wolkenvelden. In de loop van de dag verschijnen er meer stapelwolken die links en rechts kunnen uitgroeien tot een verfrissende bui. Een donderslag is daarbij niet uitgesloten. De maxima liggen rond 24 graden aan zee en 30 graden in de Kempen en de Gaume.



Maandag wordt het wisselend bewolkt met buien die vanaf de Noordzee over het land trekken. Geleidelijk wordt het vanaf het noordwesten droger met bredere opklaringen. Het wordt minder warm dan de voorbije dagen: maxima rond 22 graden in het centrum van het land.



Dinsdag is er opnieuw veel zon, al zijn er tijdelijk ook wat meer wolkenvelden. Het kwik springt terug omhoog richting 25 graden in het centrum. Tijdens de rest van de week is het zonnig met soms wat hoge sluierbewolking. De temperaturen blijven zomers.