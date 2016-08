Officieel: we zitten in een hittegolf

Bewerkt door: Redactie

27/08/16 - 18u32 Bron: Belga

© epa.

Het KMI waarschuwt voor felle warmteonweders die deze namiddag en avond plaatselijk kunnen uitbreken. Het blijft vandaag drukkend warm, met temperaturen tot 35 graden in het binnenland. Weerman David Dehanauw liet via Twitter weten dat de hittegolf inmiddels officieel is.

30,2 graden in Ukkel zonet gemeten: hittegolf officieel nu (sinds dinsdag 5 dagen minstens 25 waarvan 3 minstens 30 graden) — David Dehenauw (@DDehenauw) Sat Aug 27 00:00:00 MEST 2016

Het KMI definieert een hittegolf als een periode met minstens vijf opeenvolgende dagen met ten minste 25,0 graden Celsius, waarvan op minstens drie dagen 30,0 graden ('tropische dagen') of meer wordt genoteerd in Ukkel, het nationale referentiepunt. "Deze hittegolf loopt sinds dinsdag en duurt wellicht tot zondag. Maandag wordt waarschijnlijk de eerste dag dat de temperatuur onder 25 graden daalt", aldus David Dehenauw.



"Het is de eerste hittegolf van 2016 en de meest late van de 21ste eeuw. Sinds het begin van deze eeuw, hebben we in september geen hittegolf meer gekend." In 1930 en 1942 duurde de hittegolf van 26 augustus tot 31 augustus.



Het is de negende hittegolf van deze eeuw na 2001, 2003, 2005, 2006 (twee), 2010, 2013 en 2015.



Elders in het land piekte het kwik nog steviger. In Buzenol (Gaumestreek) was het om 16 uur 34,8 graden, in Bierset 33,8 graden. De officiële dagtemperaturen van alle meetstations zijn pas om 20 uur bekend.



Onweer

In de loop van de dag kunnen stapelwolken opduiken die kunnen uitgroeien tot onweer, zelfs fel onweer, waarschuwt het KMI. Waar en wanneer die zullen opduiken is nog onmogelijk te voorspellen. De onweders kunnen gepaard gaan met veel neerslag op korte tijd, hevige rukwinden en zelfs hagel. Mogelijk blijft het ook op vele plaatsen droog.



De temperaturen kunnen oplopen tot 30 graden aan zee en in de Ardennen en tot 34 of 35 graden in het binnenland.



Morgen wordt het zonnig met wolkenvelden. In de loop van de dag verschijnen er meer stapelwolken die links en rechts kunnen uitgroeien tot een verfrissende bui. Een donderslag is daarbij niet uitgesloten. De maxima liggen rond 24 graden aan zee en 30 graden in de Kempen en de Gaume.



Maandag wordt het wisselend bewolkt met buien die vanaf de Noordzee over het land trekken. Geleidelijk wordt het vanaf het noordwesten droger met bredere opklaringen. Het wordt minder warm dan de voorbije dagen: maxima rond 22 graden in het centrum van het land.



Dinsdag is er opnieuw veel zon, al zijn er tijdelijk ook wat meer wolkenvelden. Het kwik springt terug omhoog richting 25 graden in het centrum. Tijdens de rest van de week is het zonnig met soms wat hoge sluierbewolking. De temperaturen blijven zomers.