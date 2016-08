Onze reporter in getroffen dorp: "Ik heb ineengestorte tienerkamers gezien, waar de posters nog hangen"

Door: redactie

26/08/16 - 18u53

AARDBEVING ITALIË Onze journaliste, Sabine Vermeiren, is afgezakt naar de getroffen regio in Italië waar ze met de brandweer het bergdorp Accumoli bezoekt. Er zijn vijftien mensen omgekomen tijdens de aardbeving en de straten liggen bedekt met ineengestorte huizen en muren. "Ik heb tienerkamers gezien waar muren van zijn afgerukt en waar de posters nog ophangen. Het is onwaarschijnlijk wat er zich hier heeft onttrokken." Lees morgen de volledige reportage van onze journaliste in Italië in de zaterdagkrant, of via HLN Plus.