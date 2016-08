Amatrice dreigt te worden afgesloten van buitenwereld

Bewerkt door: Redactie

26/08/16 - 17u51 Bron: Belga

Door de zware aardbeving en de verschillende hevige naschokken in het centrum van Italië, zijn zo goed als alle toegangswegen tot de rampplaats Amatrice onbruikbaar geworden. Het dorp is daardoor bijna volledig afgesloten van de buitenwereld, zo meldt het Italiaanse nieuwsagentschap Ansa vandaag. Het dodental is intussen opgelopen tot 278.

Verschillende bruggen in Amatrice zijn zo fel beschadigd, dat ze moesten gesloten worden. En ook de enige overblijvende brug, de 'Ponte Rosa', blijkt nu met instorting bedreigd. "De situatie is precair", zegt burgemeester Sergio Pirozzi. "Als die brug het begeeft, hebben we geen enkele verbinding meer met de buitenwereld."



De aardbeving in het centrum van Italië heeft intussen al aan 278 mensen het leven gekost, zo meldt de zender RaiNews24 op basis van de civiele bescherming. De stijging van het dodental komt volledig op rekening van Amatrice, het zwaarst getroffen dorp in het rampgebied. Het aantal doden steeg er van 207 naar 218. Vijftien mensen worden nog vermist.



In totaal heeft de aardbeving in de regio Latium nu al aan 229 mensen het leven gekost. Daarnaast vielen er ook 49 doden in de Marken. Er werden al 238 mensen levend van onder het puin gehaald.