Frisse temperaturen vandaag met soms stevige buien

Door: redactie

18/09/17 - 06u45 Bron: Belga

© Thinkstock.

Vandaag drijven talrijke buien vanuit de Noordzee het land in, soms stevige buien met onweer. Het blijft ook koel met 11 graden in de hoge Ardennen, 15 of 16 graden in het centrum en westen, meldt het KMI.

Morgen trekken er aanvankelijk nog een aantal buien van de kust het land in, en in de Ardennen kan dat gepaard gaan met onweer. Later op de dag wordt het vanaf het westen droger en komen er meer opklaringen. We verwachten maxima tussen 11 à 13 graden in de Ardennen, en tot 16 of lokaal 17 graden in de rest van het land bij een overwegend matige wind uit west tot noordwest.



Woensdag wordt, bij nadering van een hogedrukzone, de atmosfeer stabieler en droger. We krijgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen en de buien worden zeldzaam. De maxima schommelen tussen 13 en 18 graden. De wind wordt zwak en veranderlijk. Donderdag mogen we ons opmaken voor een aangename dag met licht bewolkt en droog weer bij temperaturen in het centrum van het land rond 18 of 19 graden.



Vrijdag trekt een storing van west naar oost over het land, met vooral veel bewolking als gevolg. De neerslaghoeveelheden lijken voorlopig mee te vallen. Maxima tussen 13 en 18 graden bij een zwakke tot soms matige wind uit west tot noordwest.



Een hogedrukzone zorgt tijdens het weekend voor mooi en droog weer met vaak zonnige perioden en temperaturen in het centrum rond 17 à 18 graden.