Zomer lijkt echt voorbij: herfst is in aantocht

5/09/17

De maxima duiken onder 20 graden en er steekt meer wind op. Dat moet de herfst zijn die aan de deur klopt. De komende dagen komt hij ook effectief het land binnen en het KMI voorspelt voor zondag en maandag een eerste herfststorm.

Vandaag halen we de kaap van de 20 graden nog wel, met maxima die tot 23 graden kunnen gaan. Het is zwaarbewolkt. Eerst blijft het nog droog, maar in de namiddag kunnen er enkele buitjes vallen.



Morgen zorgt een Atlantische depressie in de buurt van IJsland voor wisselvallig en winderig weer. Het wordt ook frisser, met maxima rond 18 graden. Donderdag is het tijdelijk iets rustiger, maar ook dan klimmen de temperaturen niet veel hoger dan 18 graden.



Vanaf vrijdag wordt het echt herfst met regen en wind. Zondag en maandag kan de eerste herfststorm onze streken teisteren.