Hele week fris, bewolkt en regenachtig

4/09/17 - 06u31 Bron: Belga

Vandaag wordt het vanaf de Franse grens zwaarbewolkt tot betrokken met kans op wat lichte motregen. De maxima liggen tussen 17 graden in de Ardennen en 21 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot matig uit de zuidelijke sector.

Vannacht blijft er veel bewolking aanwezig en kan er links of rechts wat gemiezer vallen. De minima liggen tussen 11 en 16 graden bij een zwakke zuidelijke wind.



Morgen is het eerst bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Later krijgen we buien en lichte regen. De temperaturen klimmen tussen 19 of 20 graden in de Hoge Ardennen en 24 graden in de Kempen. De wind waait matig uit eerst zuid tot zuidwest, later op de dag uit zuidwest tot west.



Woensdag is het wisselend bewolkt met kans op buien. Aan zee is er later kans op droog weer met veel zon. De maxima liggen tussen 16 graden in Hoog- België en 20 graden in de Kempen. De wind wordt matig uit west tot noordwest.



Donderdag is het nog altijd wisselend bewolkt, maar blijft het op een lokale bui na droog. De maxima liggen tussen 16 en 20 graden bij een matige wind uit west tot noordwest.



Vrijdag neemt de bewolking toe vanaf het westen en krijgen we regen. De maxima liggen tussen 15 en 19 graden. De wind waait uit zuidwest en wordt matig tot vrij krachtig in het binnenland, aan zee mogelijk krachtig.



Volgend weekend wordt het wisselvallig, winderig en fris met mogelijk veel regen en felle buien. Er is daarbij ook kans op onweer. De maxima liggen tussen 13 à 14 graden in Hoog- België en 18 graden in het centrum.