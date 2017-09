Donderdag laatste nazomerdag voor herfst echt begint

TK

Het blijft morgennamiddag meestal droog, maar her en der kan nog wat motregen vallen. De maxima liggen tussen 16 en 20 graden. Dat meldt het KMI. De bewolking blijft aanwezig in de nacht van vandaag op morgen, en ook dan kan er links of rechts wat gemiezer vallen. De minima schommelen tussen de 12 en 16 graden.

De dag begint morgen droog maar bewolkt. Plaatselijk kan er in de loop van de dag lichte regen vallen. Het wordt iets warmer, met maxima tussen 19 en 24 graden. Ook in de nacht naar woensdag blijft veel bewolking aanwezig en kan plaatselijk wat lichte regen vallen.



Een Atlantische depressie in de buurt van IJsland zorgt woensdag voor wisselvallig en winderig weer, met vooral in het eerste deel van de dag een aantal buien. Na de middag komen er weer meer opklaringen en wordt het vanaf het westen ook droger. Het is wel fris, met maxima van 13 tot 15 graden in de Ardennen en 16 tot 18 graden elders in het land.



Donderdag zorgt een zwakke wig van hoge luchtdruk tijdelijk voor wat rustiger weer, met minder buien en meer opklaringen. De maxima liggen tussen de 15 en 20 graden. In de loop van de avond en nacht trekt de wind opnieuw aan uit het zuidwesten, en gaat het regenen.



Vrijdag en zaterdag teisteren wind, regen en buien onze streken. Vrijdag is het zwaarbewolkt en kan het langdurig en soms hevig regenen, en zaterdagochtend trekt nog een regenzone voorbij. Daarna krijgen we nog een aantal buien te verwerken. De temperaturen schommelen tussen de 13 en 18 graden. Vanaf zondag krijgen we echt herfstweer.