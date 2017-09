Grote kans op regen tijdens eerste schooldag

TK

Vandaag begint de dag met overwegend droog en vrij zonnig weer. Aan de kust en in de Ardennen is er al vrij vlug kans op buien, later en vooral in de namiddag ook in de rest van het land. Een lokale donderslag is hierbij niet uitgesloten. Dat meldt het KMI. De maxima liggen rond 15 of 16 graden in de Ardennen en tussen 18 en 20 graden elders.

Vanavond neemt de neiging tot buien geleidelijk af in het binnenland en worden de opklaringen breder. Door het warme zeewater blijft het aan zee en in de kuststreek onstabiel en kunnen er ook in de nacht nog buien verder het binnenland indrijven. Tijdens het tweede deel van de nacht kan er op vele plaatsen nevel, mist of lage bewolking gevormd worden. De minima variëren tussen 7 graden in de Hoge Venen tot 10 of 11 graden in het centrum en 12 of 13 graden in de kuststreek.



Morgen krijgen we, na het optrekken van het ochtendgrijs, afwisselend bewolkte perioden en opklaringen. We verwachten nog enkele buien, lokaal mogelijk met een donderslag. De maxima liggen tussen 15 en 17 graden in de Hoge Venen en 18 of 19 graden elders.



Zondag verwachten we, na het optrekken van een lokale mistbank, afwisselend zon en wolken maar het blijft vrijwel droog. Het kwik klimt op sommige plaatsen tot 20 graden.



Volgende week

Maandag nadert vanuit het westen een verzwakte en verbrokkelde storing ons land. Dat zal allicht voor veel bewolking zorgen en ook wat lichte regen of motregen. Het wordt niet warmer dan 19 graden.



Dinsdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af, maar blijft het waarschijnlijk de hele dag droog. Het wordt wat warmer, met temperaturen van 17 à 18 graden in Hoog-België en tot 25 graden in het centrum van het land.



Vanaf woensdag wordt ons weer beheerst door een depressie ter hoogte van de Britse Eilanden. Waarschijnlijk verplaatst die zich oostwaarts richting het continent, en kunnen de bijhorende regenzones ons land bereiken.