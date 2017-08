Eindelijk zomerweer: het blijft warm tot zondag

TK

24/08/17 - 07u10 Bron: Belga

© Thinkstock.

Ook vandaag is het droog en vrij mooi met afwisselend wolkenvelden en opklaringen, maar het kwik duikt iets lager dan woensdag. De maxima liggen tussen 20 en 22 graden in de Ardennen, en tussen 22 en 24 graden elders, wat normaal is voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het KMI.

Vanavond en -nacht is het meestal lichtbewolkt. Plaatselijk kan nevel of een mistbank gevormd worden, vooral in de kuststreek en in de valleien van de Ardennen. De minima liggen tussen 10 en 12 graden in de Ardennen en tussen 13 en 15 graden elders.



De dag begint morgen rustig en vrij mooi met wat hoge wolkenvelden, maar later op de dag wordt het vanaf het zuiden onstabiel met buien en kans op onweer. Maxima van 21 of 22 graden aan zee en in de hoge Ardennen en van 24 tot 26 graden elders.



Zaterdag is het gedeeltelijk en over het zuidoosten soms zwaarbewolkt met daar nog kans op een bui. Elders blijft het droog. De temperaturen schommelen ook dan tussen 22 en 26 graden.



Ook het weer voor zondag blijft moeilijk te voorspellen. We beginnen met vrij mooi weer met afwisselend zon en enkele wolkenvelden maar in de loop van de namiddag kunnen vanuit Frankrijk een aantal buien en onweersbuien binnen drijven. De temperaturen blijven aangenaam met waarden tussen 20 en 24 graden. Vanaf maandag komt er opnieuw een westelijke stroming op gang met aanvoer van gestoorde en koelere oceaanlucht.