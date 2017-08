Druilerig weer houdt aan, pas volgende week beter

TK

Het is vandaag overwegend zwaarbewolkt met enkele lokale buien, vooral over de oostelijke landshelft. 's Ochtends is het eerst nog nevelig met plaatselijke mistbanken. In het westen verschijnen er in de loop van namiddag opklaringen. De maxima schommelen van 15 graden in de Ardennen tot 21 graden in het centrum en het westen, zo voorspelt het KMI.