Wisselvallige week voor de boeg: tot 30 graden maar ook regen en onweer op komst

Door: redactie

16/07/17 - 06u54 Bron: Belga

© Thinkstock.

Vandaag is het meestal betrokken met af en toe wat gemiezer. Het kwik klimt tot 19 of 20 graden in de Hoge Venen, tot rond 21 graden aan zee en tot 22 à 25 graden in het binnenland. De wind waait matig uit westelijke hoek, ruimend naar noordwest en afzwakkend. Dat meldt het KMI.

Komende nacht blijft het op veel plaatsen betrokken en miezerig. In het tweede deel van de nacht zijn enkele korte opklaringen mogelijk. De minima liggen tussen 13 en 17 graden. De wind wordt zwak en veranderlijk.



Morgen verwacht het KMI vaak wolkenvelden met perioden van lichte regen. In de loop van de namiddag wordt het droog over het noorden en het noordwesten met breder wordende opklaringen. De maxima liggen tussen 19 graden in de Hoge Venen en 24 graden in de Kempen. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind.



Dinsdag is het vaak zonnig. In de loop van de namiddag en 's avonds vergroot de kans op een paar lokale onweersbuien. Het wordt warm met maxima van 23 tot 28 graden.



Woensdag is het wisselend bewolkt met vooral na de middag en 's avonds buien en onweer. Plaatselijk kunnen de buien hevig zijn. Het wordt zeer warm met maxima van 26 tot 30 graden.



Ook donderdag verwacht het KMI wisselvallig weer met buien en kans op onweer. Het is minder warm met maxima rond 25 graden. Vrijdag en zaterdag lijkt het wisselvallig te blijven met soms buien maar ook opklaringen. De maxima schommelen rond 23 graden.