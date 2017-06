Vlaming vervuilt voor tien

Bewerkt door: ib

De koolstofvoetafdruk in Vlaanderen ligt tien keer te hoog. Door onze consumptie stoten we per persoon elk jaar 20 ton schadelijke broeikasgassen uit. Dat schrijft deze krant vandaag. Om de klimaatopwarming onder de kritieke grens van 2 graden Celsius te houden, moet het mondiale gemiddelde tegen 2050 dalen tot 2 ton per inwoner.