Puffen en zweten: donderdag tot 35 graden

19/06/17 - 06u55 Bron: Belga

Het is vandaag opnieuw erg zonnig en warm, met maxima van 27 tot 32 graden. Aan zee steekt na de middag een verkoelende zeebries op uit het noordoosten. Vannacht verschijnen er geleidelijk aan enkele wolkensluiers. Het blijft wel erg warm bij minima tot 18 graden. Dat meldt het KMI, dat ook waarschuwt voor CO-vergiftiging.

Het mooie weer houdt nog even aan, want ook morgen wordt het zonnig en erg warm, met enkele hoge wolkensluiers. We halen 25 graden aan zee, in het centrum kan de temperatuur oplopen tot 32 graden.



Woensdag opnieuw zonnig zomerweer, al wordt het dan wel iets minder warm met maxima tussen 23 graden aan de kust en 28 graden in Belgisch Lotharingen. Donderdag wordt het dan opnieuw warmer, met op veel plaatsen maxima boven de 30 graden, mogelijk tot 35 graden. Het blijft overdag zonnig, maar tegen de avond is een lokaal warmteonweer niet uitgesloten.



Vrijdag wordt het minder zonnig en krijgen we wisselend bewolkt weer, mogelijk zelfs met een bui. Er waait er een westelijke wind, waardoor het iets minder warm wordt. Maxima tussen 23 graden aan zee en 30 graden in de Kempen.



Volgend weekend wisselend bewolkt en koeler met kans op een bui. We halen dan nog maxima van 23 graden in het centrum van het land, een normale temperatuur voor deze tijd van het jaar.