Het blijft de hele week bloedheet

Het wordt vandaag rustig, zonnig en zeer warm met maxima van 24 tot 30 graden. Ook maandag en dinsdag is nog veel zon met temperaturen tot 30 graden of meer. Woensdag wordt eventjes minder warm maar nog altijd zonnig, zo voorspelt het KMI.

In de loop van vandaag ontwikkelen zich wat onschuldige stapelwolken. De maxima liggen tussen 24 graden in de Hoge Ardennen en lokaal 30 graden in het centrum van het land. Vanavond en -nacht blijft het droog en wordt het helder. De minima liggen tussen lokaal 12 graden in de Hoge Ardennen en 18 graden in het centrum van het land.



Morgen krijgen we opnieuw veel zon en wordt het erg warm met temperaturen tot rond 30 graden. Dinsdag wordt het zonnig met hoge sluierwolken en temperaturen tot rond of boven 30 graden. Op het einde van de dag komt er minder warme lucht ons land binnen vanuit het noorden tot het noordoosten.



Woensdag krijgen we met een zwakke noorden- tot noordoostenwind eventjes wat minder warme lucht over onze streken. Het blijft evenwel zonnig met wat hoge wolkensluiers. De maxima liggen rond 24 graden.



Donderdag is het nog altijd zonnig met temperaturen die opnieuw de hoogte ingaan en uitkomen rond 30 graden. Vrijdag blijft het zonnig en erg warm met opnieuw maxima rond 30 graden. In de namiddag en avond kunnen er enkele onweersbuien ontstaan.