Code geel voor onweer (en waarom u zich daarover geen zorgen hoeft te maken)

8/06/17 - 20u52 Bron: Noodweer Benelux

Verschillende weermodellen berekenen in de vooravond en vooral tegen middernacht enkele actieve onweersbuien vanuit Frankrijk. Deze trekken vanaf het zuidwesten richting het noordoosten en bereiken het oosten van de Benelux tegen de ochtendperiode. Vooral de regio's aan de Frans-Belgische grens moeten rekening houden met donder en bliksem.

Het KMI plakt er de term 'code geel' op, maar hoeft u zich dan zorgen te maken? Absoluut niet. "Dat betekent simpelweg dat er onweer op komst is", legt weervrouw Sabine Hagedoren uit. "Die kleurcode is louter voorspellend en zegt niets over de intensiteit van wind, neerslag of bliksem."



Wat betekenen de KMI-kleurcodes?



Code groen = geen bijzonderheden: er worden geen significante problemen verwacht.



Code geel = wees alert: Er is plaatselijk kans op onweer met intense regenval, hagelbuien en/of hevige rukwinden, die lokaal voor overlast of schade kunnen zorgen.



Code oranje = wees voorbereid: Er is verspreid kans op hevig onweer met mogelijk overlast op meerdere plaatsen. Intense regenval, hagelbuien en/of hevige rukwinden kunnen vrij grote schade veroorzaken aan gebouwen en voor wateroverlast zorgen. Ook ontwortelde bomen en blikseminslagen zijn mogelijke gevolgen. Wees dus op uw hoede en begeef u zo weinig mogelijk in het wegverkeer.



Code rood = onderneem actie: Er is een grote kans op hevig onweer met waarschijnlijk overlast op meerdere plaatsen. Intense regenval, hagelbuien en/of hevige rukwinden kunnen grote schade veroorzaken aan gebouwen en voor wateroverlast zorgen. Ook ontwortelde bomen en blikseminslagen zijn mogelijke gevolgen. Blijf in de mate van het mogelijke binnen.