Na alle kritiek op Trump: Marghem wil klimaatambitie terugschroeven

Minister van Duurzame Ontwikkeling Marie-Christine Marghem wil de klimaatdoelstellingen voor ons land verlagen.

Federaal minister van Duurzame Ontwikkeling Marie-Christine Marghem (MR) wil de klimaatambitie van ons land versoepelen. Ze gaat daarover onderhandelen met Europa. Dat schrijven de Mediahuis-kranten vandaag. In een reactie vraagt Groen-fractieleider Kristof Calvo zich smalend af of Marghem solliciteert voor de Trump-administratie.

"Fans van Trump in regering"

Kristof Calvo. © belga.

"We wisten al dat klimaat niet de grootste prioriteit was van deze regering, maar dit is zeven bruggen te ver. Vorige week had de regering-Michel kritiek op de beslissing van Trump om uit het Klimaatakkoord van Parijs te stappen. Nu lijkt het of er fans van Trump in de regering zitten. Dit lijkt wel een sollicitatie van Marghem voor de administratie van Trump". Zo reageert Groen-fractieleider Kristof Calvo op het bericht dat MR-minister Marie Christine Marghem de Belgische klimaatambities wil terugschroeven.



Groen-fractieleider Kristof Calvo is niet te spreken over de plannen van Marghem. "Hier kan toch geen sprake van zijn? Het probleem is niet dat de Europese ambities te groot zijn, maar dat ons land te weinig doet. De argumenten die Marghem aanhaalt, lijken ook te dateren van het pre-Al Gore-tijdperk. Ze verwijst naar de verouderde gebouwen. Maar het renoveren en isoleren van die verouderde gebouwen kan net jobs opleveren. België moet de lat niet lager laten leggen, maar net een tandje bijsteken", aldus Calvo in een reactie aan Belga.



De Groen-fractieleider verwijst ook naar premier Michel die vorige week nog scherp reageerde toen president Donald Trump de VS terugtrok uit het Klimaatakkoord van Parijs. Hij wil dat premier Michel en de coalitiepartners Marghem "terugfluiten". "Dit ideetje mag de middag niet overleven. België mag niet de mini-VS worden in Europa", aldus nog Calvo.