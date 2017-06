Marghem wil Belgische klimaatambitie terugschroeven

Door: redactie

Minister van Duurzame Ontwikkeling Marie-Christine Marghem wil de klimaatdoelstellingen voor ons land verlagen. © photo news.

Federaal minister van Duurzame Ontwikkeling Marie-Christine Marghem (MR) wil de klimaatambitie van ons land versoepelen. Ze gaat daarover onderhandelen met Europa. Dat schrijven de Mediahuis-kranten vandaag.

"35% is inderdaad ambitieus. Maar het is een ongelofelijk zwaktebod om de ambitie dan maar te verlagen" Mathias Bienstman, Bond Beter Leefmilieu

Nu moet ons land de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35 procent naar beneden krijgen, maar dat is volgens de minister te veel. Ze plant een gesprek met de bevoegde Europese instanties om die doelstelling te versoepelen. "De Europese Commissie houdt te weinig rekening met het feit dat we een transitland zijn met veel buitenlands vrachtverkeer én met veel verouderde gebouwen", zegt Marie-Ange Dhondt, de woordvoerster van de minister. "Daarom zullen we nu met Europa onderhandelen met de bedoeling die 35 procent te verlagen."



Omdat de klimaatdoelstellingen Europees zijn vastgelegd, betekent een lager streefcijfer voor ons land dat andere EU-lidstaten meer inspanningen moeten doen.



"Ongelofelijk zwaktebod"

Joke Schauvliege (CD&V), de verantwoordelijke minister op Vlaams niveau, is niet op de hoogte van de démarche van haar federale collega, zo viel te horen op haar kabinet. Ook de Bond Beter Leefmilieu reageert verbaasd. "Het klopt dat 35 procent een zeer ambitieuze doelstelling is. Maar dat zou net moeten aanzetten tot extra inspanningen. Het is een ongelofelijk zwaktebod om de ambitie dan maar te verlagen", zegt beleidscoördinator Mathias Bienstman.