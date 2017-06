Vandaag stralende zomerdag, weekend koeler en bewolkt

TK

2/06/17 - 07u29 Bron: Belga

De laatste werkdag van de week begint zonnig, maar daarna verschijnen er stapelwolken, die in de namiddag op sommige plaatsen uit kunnen groeien tot buien. Vooral in het zuiden van het land kunnen de buien ontstaan. Lokaal is er ook wat onweer mogelijk. De maxima liggen tussen 22 graden in de Hoge Venen en lokaal 29 graden in de Kempen. Aan de kust bereiken we temperaturen tot 24 graden, en in het centrum liggen de maxima rond 26 of 27 graden. Dat meldt het KMI.